خدمات المملكة العربية السعودية للأيتام في ” منتدى العُمري الثقافي ” .. السبت المقبل

سعيد العجل(صدى):

يستضيف ” منتدى العُمري الثقافي ” ، الدكتور/عبدالله بن عمر بن محمد الصقهان ،الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية للأيتام _ ” إخاء ” ، في لقاء بعنوان: (خدمات المملكة العربية السعودية للأيتام _المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” نموذجا)، وذلك مساء يوم السبت التاسع من شهر ربيع الأول ١٤٤٠هـ، الموافق للسابع عشر من نوفمبر 2018م؛ بعد صلاة العشاء مباشرةً، في مقر المنتدى بحي الفلاح بمدينة الرياض.

ودعا الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري – راعي المنتدى – الجميع المشاركة والحضور لهذه الأمسية الثقافية، التي تأتي في إطار البرامج الثقافية المتنوّعة واللقاءات العلمية التي دأب “منتدى العُمري الثقافي”، على تنظيمها؛ بمشاركة كوكبة من المفكّرين والمختصّين والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين والاقتصاديين ورجال الأعمال في عددٍ من الموضوعات الشرعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وغيرها.

ويقوم المنتدى ببثّ برامجه عبر موقع البثّ الإسلامي: هنا ، وعلى الأجهزة الذكيّة هنا .