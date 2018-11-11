مجموعة التركي القابضة تعلن عن وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت مجموعة شركات التركي القابضة، وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت مجموعة التركي القابضة أن العمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر، ومدن أخرى.

وأضافت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى ميكانيكي سيارات، ومسؤول تنسيق موقع، ومسؤول سلامة، ةمدير التحسين المستمر.

وأشارت المجموعة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 15 يناير 2019م،،مبينة إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول للرابط هنــا .