مجموعة الراشد: وظائف إدارية شاغرة للجنسين في 4 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت مجموعة شركات ” راشد عبدالرحمن الراشد ” وأولاده، اليوم الأحد، على توافر عدد من الوظائف الإدارية للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من ” الرياض، وجدة، والدمام، والخبر ” .

وأوضحت ” المجموعة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى يوم 11 فبراير القادم، الوظائف المتاحة على مسمى ” عدد وظيفتين ” للنساء ” موظف مبيعات معرض، وعدد وظيفتين للرجال تنفيذي مبيعات بجدة، مشرف مراقبة الائتمان ” للرجال ” الدمام، موظف دعم فني ” الرجال ” الخبر، تنفيذي مبيعات ” الرجال ” الرياض.

وأشارت ” المجموعة ” ، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي: هنـــــا..