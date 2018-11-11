إمرأة تطرد زوجها وتسجنه بسبب صوته العالي.. والأخير يتخذ هذا الإجراء

القاهرة(صدى):

تقدم زوج بدعوى قضائية يطالب فيها إثبات نشوز زوجته وخروجها عن طاعته ، وذلك بعدما عجز عن التصدي لها .

وروى الزوج مأساته قائلا ” في بداية حياتهما الزوجية كانا يعيشان حياة سعيدة حتي بدأت الخلافات تدب بينهما بسبب رغبة الزوجة فى السيطرة علي المنزل ” .

وأضاف: كانت ترغب في الاستيلاء على كافة ممتلكاتي وتحملت إهانتها طوال 4 سنوات وقيامها بالحصول على حكم بسجني 6 شهور في دعوى تبديد عقابًا على رفع صوتي عليها وذهابها للمحكمة لتطليقي خلعًا أكثر من مرة ” .

وتابع الزوج أنه وافق بعد ذلك على الرجوع لها مرة أخرى حفاظًا على استقرار أسرته على حد قوله، مضيفا إنه عندما عاد للمنزل وجد أشقاءها يقيمون معها ورفض دخول إلى المنزل كما رفضت منح منقولاته الشخصية بل أن الأمر وصل إلى قيام أشقائها بالتعدى عليه بالضرب ما تسبب له بعاهة جزئية.

وأضاف الزوج أن كل خلاف كان ينتهى به الحال للنوم في الشارع بسبب كيد وجبروت زوجته، ودعاوى نفقة وتبديد وحبس، ولا يجد حلاً غير محاولة كسب ودها وأهلها حتى يمنعوها من الذهاب بصفة دائمة لمحكمة الأسرة.

وأكد الزوج أن مع كل خلاف أسري تذهب الزوجة إلي المحكمة وتطلب الطلاق حتى وصلت عدد مرات الذهاب إلي المحكمة لترفع دعوة طلاق 5 مرات، كما قامت بتعنيفه والتعدي علىه ضربًا من أجل إجباره على التنازل عن شقته بعقد رسمي في حال رغبه في الانفصال .

فلم يجد الزوج أمامه حلا إلا اللجوء لمحكمة الأسرة بإمبابة لتقديم دعوى نشوز ضد زوجته.