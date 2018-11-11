بالفيديو.. برايان أليمان لاعب الاتفاق: بيتروس كان يسيء لي طوال المباراة

نواف السالم(صدى):

قال برايان أليمان لاعب الاتفاق، إن بيتروس لاعب النصر كان يسيء له طوال المباراة، والتي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف.

وأضاف لاعب الاتفاق خلال مقابلة تلفزيونية عقب المباراة، : بيتروس لاعب النصر كان يسيء لي طوال المباراة، وتصرفاته تخلو من الرجولة.

وأضاف : ارتكبنا بعض الأخطاء ومن أهمها إننا لم نحقق أهداف وسنحاول تصليحها المباريات القادمة، وكلنا مسؤولين عن الخسارة.

وحقق نادي النصر، فوزًا ثمينًا على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اقتنص نادي النصر، ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.