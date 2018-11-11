بالفيديو.. امتداح ” عموري ” ليوسف الثنيان.. و ردّ الأخير في مباراة الليلة

نواف السالم(صدى):

أكد الظاهرة الكروية الدولي السابق، يوسف الثنيان، أنه كان يستمتع بمشاهدة لاعب الهلال عمر عبدالرحمن ” عموري ” قبل إصابته، مضيفًا أنه كان يذهب للملعب لمشاهدة مهارات ” عموري ” داخل الملعب.

إشادة ” الثنيان ” أحد أفضل اللاعبين الذين مروا على قارة آسيا مهارة كروية، سبقها تصريح لـ ” عموري ” في وقت سابق، بأنه كان يحلم أن يصل إلى مستوى الداهية يوسف الثنيان.

وقال ” عموري ” في تصريحات تليفزيونية إن يوسف الثنيان هو أحد أساطير الكرة السعودية، مشيرًا إلى أن ” الثنيان ” أكد أنه سيكون أفضل منه في المستقبل، خلال لقاء جمعه به من قبل.

ووصف عموري، يوسف الثنيان قائلًا : ” هو حالة نادرة وهو فعلاً بليستيشن في زمن الأتاري ” .

وكان نادي الهلال، قد أعلن أن ” عموري ” بدأ برنامجه التأهيلي بعد عملية الرباط الصليبي تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، والتي أجراها في برشلونة.

يذكر أن عموري قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي إثر إصابته في الدقائق الأولى من لقاء الشباب والهلال في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتم استبداله في الدقيقة العاشرة من المباراة وهو يبكي.