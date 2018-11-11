جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

تتوافر وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا.

وأوضحت أن العمل سيكون في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

على أن تكون الوظائف المتاحة تحمل المسميات التالية:

– أخصائي التوظيف الدولي والعلاقات: درجة الماجستير كحد أدنى في تخصص ذي الصلة.

– مهندس أجهزة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

– محلل مالي أول: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

وأعلنت الجامعة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 نوفمبر 2018م، لافتة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .