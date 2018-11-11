بالفيديو.. نور الدين أمرابط: كارينيو كان ” أب ” لنا ونهديه الـ3 نقاط

نواف السالم(صدى):

أكد نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر، أن المباراة أمام الاتفاق كانت صعبة، مضيفًا أن ضيّع الكثير من الفرص.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن حزين على رحيل المدرب السابق كارينيو، مهديًا النقاط الثلاث له، واصفًا إياه بالأب بالنسبة لـ اللاعبين.

وحقق نادي النصر، فوزًا ثمينًا على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.