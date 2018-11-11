” حساب المواطن ” يكشف حقيقة الحصول على الدعم من خلال التسجيل التلقائي

علي القحطاني(صدى):

تفاعل برنامج حساب المواطن مع سؤال إحدى المواطنات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حول حصولها على الدعم المستحق من حساب المواطن دون تسجيل البرنامج.

وأكد حساب المواطن أنه لا يوجد تسجيل تلقائي، وبإمكان المتقدم الدخول إلى البوابة الإلكترونية والتسجيل.

وتابع أن التسجيل يتم من خلال إنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات المطلوبة، ثم تسجيل الدخول على موقع الحساب، وبعدها يستقبل المستفيد رسالة على رقم جواله مزودة بكلمة السر المؤمنة لإتمام التسجيل، وبعدها يغير المتقدم كلمة المرور، وبعد ذلك يتم إشعاره بموعد إرفاق المستندات وبعد إقرار صحة بيانات المتقدم يتم تقديم طلب التسجيل.