فتاة ترصد 60 ألف إسترليني لمن يواعدها

لندن(صدى):

تداولت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أنباء عن قيام فتاة تدعى ” جين بارك ” وتبلغ 23 عام، برصد 60 ألف جنيه إسترليني سنويًا مقابل مواعدتها.

وقالت ” جين ” الفائزة بجائزة ” يورومليونز ” ، وقدرها مليون جنيه استرليني، إنها تأمل في أن تساعدها الأموال في شراء الحب.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” بارك ” دشنت موقعًا على الإنترنت ليتمكن الراغبين في مواعدتها التقدم بطلب، حيث ستختار الرجل الذي تعتقد أنه يناسبها، وستخصص له مبلغا بقيمة 60 ألف جنيه سنويًا، مقابل أن يتناول معها الشراب والطعام.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلي أنها ستقوم بتصوير عملية المقابلة مع المتقدمين لها وتوثيقها في فيلم وثائقي سيتم بثه العام المقبل، لافتة إلى أن ” جين ” فتاة رائعة ولديها الكثير لتعطيه، لكنها وجدت نفسها وحيدة مرة أخرى منذ فازت بالجائزة، وإنها تعاني من حظ سيء، لذلك قررت أن تلجأ إلى هذا الخيار.

والجدير بالذكر أن ” جين ” واعدت ” سام كالاهان ” ، الذي وصل إلى المرحلة النهائية في برنامج إكس فاكتور عام 2016، لكنهما انفصلا بعد أن اكتشفت خيانته لها.