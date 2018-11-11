بلدية الحازمي في بيشة تواصل معالجة التشوه البصري

محمد السعران(صدى):

تواصل بلدية الحازمي ممثلة بقسم الحركة والصيانة، معالجة التشوه البصري كل ما يسيء للمظهر العام، سواء مظهر أرصفة الشوارع والحدائق والمرافق العامة وإزالة المخلفات داخل الأراضي والأحياء السكنية، والنظافة اليومية.

حيث أوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس ابراهيم القرني، أنه تم رفع مستوى النظافة، حيث جاري العمل على إزاحة ورفع أكثر من ٩٠٠ طن من المخلفات التي تم رميها في غير مواقعها لقرية الباقرة – الريان عن طريق وذلك في إطار تحسين المشهد الحضري.

وذكر “ القرني ” تم إنشاء عدد إثنين من الدورات بجهود ذاتية لفك الازدحام وسلامة الأرواح على مدخل كل من قرية الباقرة وقرية المجمعه.