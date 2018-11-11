حقيقة إعلان وظيفي يطلب مهندسين غير سعوديين بجازان

تركي السالم(صدى):

أعلن مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، المهندس أحمد القنفذي، اليوم الأحد، حقيقة إعلان وظيفي عبر ” تويتر ” يطلب مهندسين للعمل في مشروع مطار الملك عبد الله الدولي بجازان.

وقال القنفذي عبر حسابه على تويتر: حسب صورة الإعلان ليس صادرًا من مؤسسة أو شركة وإنما من إيميل لا نعلم مصدره ولا صاحبه.

وأضاف: كما أن المعلومات الواردة فيه غير منطقية سواء في مقدار الراتب أو طبيعة المهن المطلوبة، الشركة استلمت أرض المشروع قبل فترة بسيطة من الأمانة بعد توقف لفترة طويلة، والشركة حاليًا تعمل في الردم.

وتابع: مع ذلك تم توجيه مدير التفتيش للتحقق من الأمر من خلال التواصل مع الشركة التي تم ترسية المشروع عليها وكذلك إدارة مطار جازان، حيث أكدت إدارة الشركة بالمنطقة بعدم صحة الإعلان وأن الشركة ملتزمة بأنظمة العمل المعتمدة، كما أن التوظيف لديهم يتم عبر الوسائل النظامية عبر مركزهم الرئيس في منطقة الرياض