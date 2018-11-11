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” الدفاع المدني ” يناشد المواطنين باتباع خطوات السلامة عند الصواعق

” الدفاع المدني ” يناشد المواطنين باتباع خطوات السلامة عند الصواعق
نايف السالم(صدى):

ناشد الدفاع المدني بالمواطنين، اتباع خطوات السلامة في أثناء الصواعق وقت الأمطار، وجاءت كالتالي: ” أبحث عن مكان آمن بمجرد اقتراب العواصف الرعدية، ومن الأماكن الآمنة التي يمكن اللجوء إليها عند اقتراب العاصفة الرعدية السيارة أو المباني ” .

وتابع عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” الابتعاد عن الأشجار المنعزلة الواقعة على قمم التلال أو الخيام أو الاقتراب من أسلاك الأسوار المعدنية للمباني ” .

وأضاف: ” استعمال مانع الصواعق لتفريغ التيار الكهربائي، يستعمل هذا الجهاز على المباني والمنشآت، يفضل عند الجلوس أو الاقتراب من أسطح المنازل ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58203 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يستر على المسلمين ,,

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