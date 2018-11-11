وظائف شاغرة في مركز الأمير سلطان لأمراض القلب

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مركز الأمير سلطان لعلاج أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وأوضح المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس مستشفى: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية)، أو ما يعادلها، ومراقب سلامة الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية)، أو المجالات ذات الصلة.

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