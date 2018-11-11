السيتي يحسم ديربي اليونايتد بثلاثية ويعود لصدارة الدوري

ماجد محمد(صدى):

حسم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الديربي أمام نظيره مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر للدوري الإنجليزي.

و افتتح ديفيد سيلفا الأهداف لصالح السيتي بعد 12 دقيقة فقط من البداية، ثم عزز التقدم بهدف آخر في الدقيقة 48 عن طريق المتألق سيرجيو أجويرو، قبل أن ينتفض اليونايتد ليحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 58 يترجمها مارسيال بنجاح في الشباك.

وأحرز جوندوجان في الدقيقة 86 هدفًا ثالثًا ليحسم الديربي لصالح السيتي.

وبتلك النتيجة يعود مانشستر سيتي إلى المركز الأول برصيد 32 نقطة، وتوقف رصيد اليونايتد عند 20 نقطة في المركز الثامن.