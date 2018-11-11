بالفيديو.. خوقير: طريقة مدرب الوحدة ساعدت الهلال على الانتصار.. والهجوم خذلنا

طلال الغامدي(صدى):

كشف نائب رئيس نادي ‎الوحدة عبدالله خوقير سبب هزيمة فريقه أمام الهلال بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بالجولة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع بمكة.

وأوضح ” خوقير” خلال تصربحات تليفزيونية أن: ” الهلال لعب بتشكيلة مكتملة أمامنا لأول مرة هذا الموسم، ومدربنا لم يستمع لكلامنا وتحذيراتنا من خطورة أظهرة الهلال “.

وأضاف أن مدرب الوحدة كان سئ وطريقته هي التي ساعدت الهلال على الانتصار، مبينا إنه توقع من المدرب التقفيل أمام الهلال وتفاجأ بطريقة مفتوحة “.

وأكد: ” هجومنا خذلنا اليوم ولدي تحفظات ونحتاج مهاجم جديد، مشيرا إلى أنه بين الوحدة و الهلال تحديات وروح تنافسية، والأخير يستحق الفوز فهو فريق كبير ومنظم ويمتلك كل شئ ”

واختتم حديثه قائلا: ” نحن مستعدون لأي قرار بخصوص إيقاف الدوري من عدمه في كأس آسيا “.