بالفيديو.. ميدو: علي الحبسي مثال جيد للاحتراف الخارجي لكل لاعب عربي
أشاد أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، بحارس الهلال علي الحبسي، مضيفًا أنه محافظ على ليقاته ومستواه رغم تقدمه في العمر.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه نموذج مشرف يجب الاقتداء به، مؤكدًا أن صبر خلال وجود في أوروبا وعدم لعبه لـ4 مواسم متتالية، ما يجعله مثال جيد للاحتراف الخارجي لكل لاعب عربي.
أحمد ميدو يشيد بحارس #الهلال #علي_الحبسي: صبره في أوروبا مثال جيد للاحتراف الخارجي لكل لاعب عربي.#الوحدة_الهلال#كأس_دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/DTed88qubT
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) November 11, 2018
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