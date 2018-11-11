بالفيديو.. ميدو: علي الحبسي مثال جيد للاحتراف الخارجي لكل لاعب عربي

نواف السالم(صدى):

أشاد أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، بحارس الهلال علي الحبسي، مضيفًا أنه محافظ على ليقاته ومستواه رغم تقدمه في العمر.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أنه نموذج مشرف يجب الاقتداء به، مؤكدًا أن صبر خلال وجود في أوروبا وعدم لعبه لـ4 مواسم متتالية، ما يجعله مثال جيد للاحتراف الخارجي لكل لاعب عربي.