بالفيديو.. سلمان الفرج: هدفي عادي والهلال استحق الفوز
صرَّح سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال، بأن الهلال استحق الفوز اليوم أمام الوحدة؛ لكونه قدّم مستوى جيد وفقًا لتعليمات المدير الفني جورجي خيسوس.
وأكد في تصريحات تليفزيونية، أن الوحدة فريق صعب إلا أن خطط ” جيسوس ” نجحت واقتنصوا الثلاث نقاط، مضيفًا أن الهدف الذي أحرزه ” لم يكن به جمالية فهو هو هدف عادي ” .
يذكر أن الهلال قد فاز على الوحدة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
#سلمان_الفرج لاعب فريق #الهلال: قدمنا مستوى جيد ونستحق الفوز وفقاُ لتعليمات #خيسوس .. وبإذن الله لن نسمع "هارد لك".#الوحدة_الهلال#كأس_دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/QnVVG8HKnC
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) November 11, 2018
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