بالفيديو.. سلمان الفرج: هدفي عادي والهلال استحق الفوز

ماجد محمد(صدى):

صرَّح سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال، بأن الهلال استحق الفوز اليوم أمام الوحدة؛ لكونه قدّم مستوى جيد وفقًا لتعليمات المدير الفني جورجي خيسوس.

وأكد في تصريحات تليفزيونية، أن الوحدة فريق صعب إلا أن خطط ” جيسوس ” نجحت واقتنصوا الثلاث نقاط، مضيفًا أن الهدف الذي أحرزه ” لم يكن به جمالية فهو هو هدف عادي ” .

يذكر أن الهلال قد فاز على الوحدة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.