عراقي يشعل النيران بمنزل العائلة وينتحر

بغداد(صدى):

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، عن إقدم شاب على إحراق منزل عائلته والانتحار في منطقة الجمعيات وسط محافظة ” البصرة ” جنوب العراق.

وقالت ” مصادر أمنية عراقية ” ، إن شابًا يبلغ من العمر 20 عامًا، أقدم على حرق منزل عائلته، والانتحار برصاص سلاح رشاش، بسبب زواج والده من امرأة أخرى بعد وفاة والدته، وتم تم نقل جثة الشاب إلى الطب الشرعي، لإكمال الإجراءات القانونية .

والجدير بالذكر أن فتاة عراقية أقدمت الجمعة الماضية، على الانتحار، بعدما أشعلت النار بنفسها في محافظة بابل وسط البلاد.

فيما شهدت العراق خلال السنوات الماضية ازدياد حالات الانتحار بشكل كبير، وهو ما يراه مراقبون أن أسبابه تعود إلى المشاكل العائلية.