عراقي يشعل النيران بمنزل العائلة وينتحر
أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، عن إقدم شاب على إحراق منزل عائلته والانتحار في منطقة الجمعيات وسط محافظة ” البصرة ” جنوب العراق.
وقالت ” مصادر أمنية عراقية ” ، إن شابًا يبلغ من العمر 20 عامًا، أقدم على حرق منزل عائلته، والانتحار برصاص سلاح رشاش، بسبب زواج والده من امرأة أخرى بعد وفاة والدته، وتم تم نقل جثة الشاب إلى الطب الشرعي، لإكمال الإجراءات القانونية .
والجدير بالذكر أن فتاة عراقية أقدمت الجمعة الماضية، على الانتحار، بعدما أشعلت النار بنفسها في محافظة بابل وسط البلاد.
فيما شهدت العراق خلال السنوات الماضية ازدياد حالات الانتحار بشكل كبير، وهو ما يراه مراقبون أن أسبابه تعود إلى المشاكل العائلية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58204 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة غلا باالله العلي العظيم ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34436 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34436 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38104 ] نشر منذ 35 دقيقة
طبق المثل الي يقول:
علي وعلى أعدائي😉