مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن 26 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

يتوافر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت المستشفى أن العمل سيكون بفروع المستشفى في كلًا من الرياض، وجدة.

على أن تكون الوظائف المتاحة تحمل المسميات التالية:

. مدير قسم خدمات النقل (الرياض.)

. استشاري مساعد التخدير (الرياض.)

. استشاري أنف وأذن وحنجرة مشارك (الرياض.)

. مساعد رعاية (الرياض.)

. كبير الطهاة (الرياض.)

. مهندس أجهزة طبية أول (الرياض.)

. مجهز أطعمة باردة (الرياض.)

. كاتب حمية (الرياض.)

. مساعد خدمات الطعام (الرياض.)

. مدير إدارة التصميم والتطوير (الرياض.)

. عامل نظافة (الرياض.)

. ناسخ طبي (الرياض.)

. مراسل (الرياض.)

. منسق منتجات ثان (الرياض.)

. تقني الأمراض النفسية (الرياض.)

. محلل تقارير (الرياض.)

. كبير مهندسي أجهزة طبية (الرياض.)

. كبير تقني الغازات الطبية (الرياض.)

. كبير التقنيين الطبيين (الرياض.)

. مهندس موقع- ميكانيكي (الرياض.)

. مشرف قسم تمديدات الأنابيب والغازات الطبية (الرياض.)

. مساعد استشاري- أمراض الدم/ لأورام الأطفال (جدة.)

. استشاري تخدير (جدة.)

. ممرض أول (عدد وظيفتين/ جدة.)

. أخصائي التصوير الإشعاعي (جدة.)

وأعلنت المستشفى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــا .