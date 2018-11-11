مركز أرامكو الطبي: وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز ” جونز هوبكنز أرامكو ” للرعاية الصحية، اليوم الأحد، عن توافر عدد من الوظائف الصحية والإدارية للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من ” الظهران، والأحساء ” .

وأوضح ” المركز ” ، أنّ التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة على المسميات التالية ” أخصائي أمراض الدم والأورام، أخصائي علم الأمراض، طبيب الأمراض العصبية، طبيب الأشعة، وعدد وظيفتين منسق المشروع- مدير التمريض، ممرضة- قبالة، منسق الفئات- المشتريات، مساعد منسق البرنامج- مدير وحدة التمريض/ وحدة الصحة السلوكية.

وأشار ” المركز ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي: هنــــــــا..