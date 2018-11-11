بالفيديو.. والد الطفل المتوفي بسبب صبغة بالطائف يكشف تفاصيل جديدة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشف سلمان المالكي والد الطفل الرضيع الذي توفى بسبب أشعة الصبغ بإحدى المستشفيات في مدينة الطائفـ تفاصيل الواقعة.

وقال خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” : إنه اشتكى الطبيب الذي تسبب في وفاة الطفل عدة مرات، وطلب نقل الطفل إلى مستشفى أخرى ولكنه لم يحصل على موافقة.

وأضاف : بعد العملية أصبح الطفل يتقبل الرضاعة وظلت حالته ولله الحمد ممتازة و بدأ يلعب ويضحك ويزداد وزنه بشكل طبيعي حيث لم يكن عنده عيب خلقي ولكن لم يعرف الأطباء علاجه، حيث أعترفوا في التحقيقات من أنهم تأخروا في التنظيف

وتابع : أرجو أن يحاسب كل من أخطأ واتمنى ان تتحسن الأوضاع في مستشفيات الطائف .

أشعة الصبغة تتسبب في وفاة رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر بإحدى المستشفيات الحكومية في مدينة الطائف.. سلمان المالكي والد الطفل المتوفى يكشف التفاصيل لــ #معالي_المواطن pic.twitter.com/XvEHx3lFxL — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) November 11, 2018

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