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بالفيديو.. والد الطفل المتوفي بسبب صبغة بالطائف يكشف تفاصيل جديدة

بالفيديو.. والد الطفل المتوفي بسبب صبغة بالطائف يكشف تفاصيل جديدة
عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشف سلمان المالكي والد الطفل الرضيع الذي توفى بسبب أشعة الصبغ بإحدى المستشفيات في مدينة الطائفـ تفاصيل الواقعة.
وقال خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” : إنه اشتكى الطبيب الذي تسبب في وفاة الطفل عدة مرات، وطلب نقل الطفل إلى مستشفى أخرى ولكنه لم يحصل على موافقة.

وأضاف : بعد العملية أصبح الطفل يتقبل الرضاعة وظلت حالته ولله الحمد ممتازة و بدأ يلعب ويضحك ويزداد وزنه بشكل طبيعي حيث لم يكن عنده عيب خلقي ولكن لم يعرف الأطباء علاجه، حيث أعترفوا في التحقيقات من أنهم تأخروا في التنظيف

وتابع : أرجو أن يحاسب كل من أخطأ واتمنى ان تتحسن الأوضاع في مستشفيات الطائف .

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