بالفيديو.. والد الطفل المتوفي بسبب صبغة بالطائف يكشف تفاصيل جديدة
كشف سلمان المالكي والد الطفل الرضيع الذي توفى بسبب أشعة الصبغ بإحدى المستشفيات في مدينة الطائفـ تفاصيل الواقعة.
وقال خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” : إنه اشتكى الطبيب الذي تسبب في وفاة الطفل عدة مرات، وطلب نقل الطفل إلى مستشفى أخرى ولكنه لم يحصل على موافقة.
وأضاف : بعد العملية أصبح الطفل يتقبل الرضاعة وظلت حالته ولله الحمد ممتازة و بدأ يلعب ويضحك ويزداد وزنه بشكل طبيعي حيث لم يكن عنده عيب خلقي ولكن لم يعرف الأطباء علاجه، حيث أعترفوا في التحقيقات من أنهم تأخروا في التنظيف
وتابع : أرجو أن يحاسب كل من أخطأ واتمنى ان تتحسن الأوضاع في مستشفيات الطائف .
أشعة الصبغة تتسبب في وفاة رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر بإحدى المستشفيات الحكومية في مدينة الطائف.. سلمان المالكي والد الطفل المتوفى يكشف التفاصيل لــ #معالي_المواطن pic.twitter.com/XvEHx3lFxL
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) November 11, 2018
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34436 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجعله شافع لوالديه