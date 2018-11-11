بالفيديو.. بعد إنقاذه لسيدة علقت في السيول في القريات.. مواطن يكشف التفاصيل

علي القحطاني (صدى):

أنقذ المواطن، فهد الشراري، سيدة علقت في السيول في محافظة القريات، وذلك بالتعاون مع رجال الدفاع المدني، حيث وثَّق مقطع فيديو الواقعة التي حازت على إعجاب الكثير.

وأوضح ” الشراري ” في مداخلة هاتفية له ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أنه كان في نزهة بالقرب من الموقع قبل أن يشاهد امرأة مسنة عالقة في السيل، ثم وجد نفسه وهو ينقذها من السيل.

وأشار إلى أنه اعتبر المرأة مثل والدته وكانت في مكان مرتفع قليلًا، إلا أن السيل ارتفع منسوبه فعلقت فيه، مضيفًا أنه ارتدى السترة وذهب لإنقاذها دون أن يفكر.