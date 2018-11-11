” التصنيع الوطنية ” تعلن عن وظائف هندسية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

تتوافر وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأشارت الشركة إلى أن العمل سيكون بفروع الشركة في كلًا من الرياض، والجبيل، وينبع.

على أن تكون الوظائف تحمل المسميات الآتية:

– مراقب- محلل جودة (الجبيل.)

– كيميائي- جودة (الجبيل.)

– أخصائي- محلل جودة (الجبيل.)

– فني- محلل جودة (الجبيل.)

– مشرف- محلل جودة (الجبيل.)

– مهندس- تفتيش جودة (الجبيل.)

– أخصائي أول- التشغيل والدعم (الجبيل.)

– أخصائي أول- التشغيل والدعم (الرياض.)

– مراقب- صيانة ميكانيكية (ينبع.)

وأعلنت الشركة، بأن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــــا..