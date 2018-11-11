وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق البنك الإسلامي للتنمية، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأوضح البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير- أقسام إدارة المخاطر، أخصائي أول التمويل الأصغر الإسلامي، مدير- أقسام إدارة الأصول، مساعد مدير إدارة المخاطر والامتثال، المنسق التنفيذي، أخصائي إدارة الأمن الغذائي العالمية، أخصائي إدارة الثروة الحيوانية والسمكية العالمية، أخصائي الموارد المائية العالمية، مدير أول- مكتب الخزانة الأمامي.

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