جيسوس: أؤيد زيادة عدد الأجانب والوحدة أفضل فريق واجهناه

نواف السالم(صدى):

أعرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، عن تأييده لزيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري، مشيرًا إلى أن الدوريات الأوروبية تطورت بعد سماحهم بوجود عدد مفتوح من الأجانب.

وأوضح ” جيسوس ” في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الهلال والوحدة، أن الوحدة أفضل فريق تم مواجهته في الدوري حتى الآن، مضيفًا أن الهلال قدّم شوط أول مميز والشوط الثاني كان لتأمين النتيجة.

وعن الجماهير، قال ” جيسوس ” : ” نبعد أكثر من 1000 كيلو عن الرياض، ونجد الملعب ممتلئ بجماهيرنا، هذا أمر رائع حقًا ” .

يذكر أن الهلال قد فاز على الوحدة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.