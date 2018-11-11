بالصور.. القريات.. إنقاذ 149 محتجزًا وإخلاء 140 أسرة وإيواء 1028 فردًا

علي القحطاني (صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ 41 شخصًا، احتجزوا بقرية ” باير ” بسبب الحالة المطرية على منطقة الجوف ومحافظاتها، والتي أدت إلى جريان العديد من الأودية والشعاب، كما أنقذت 3 أشخاص آخرين في ” شعيب حصيدة الغربية ” دون إصابات، وتم إخلاء وإيواء 140 أسرة مكونة من 1028 فردًا تضرّرت منازلهم من مياه الأمطار.

وكان أخطر الأودية والشعاب القادمة من دولة الأردن الشقيقة إلى محافظة القريات وقراها، وأكد المتحدث الإعلامي النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، في بيان لمديرية الدفاع المدني بالجوف، أن عدد المحتجزين الذين تم إنقاذهم حتى الآن 149 دون إصابات عدا إصابة واحدة.

وتابع أن معظم البلاغات التي تم استلامها تنحصر بدخول مياه الأمطار للمنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية وسقوط بعض الأسقف جراء الأمطار، محذرًا من مخاطر السيول والأمطار، مشددًا على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدني وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه وعن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.