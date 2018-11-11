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بالفيديو.. ” رواء إسماعيل ” توضح للنساء كيفية تدليل السيارة

بالفيديو.. ” رواء إسماعيل ” توضح للنساء كيفية تدليل السيارة
أميرة خالد(صدى):

قالت ” رواء إسماعيل ” طالبة مالكة لسيارة، اليوم الأحد، إنها تتعامل مع سيارتها مثل غرفتها، وتدللها وتقوم بشراء الإكسسوارات الخاصة بها.

وأضافت ” إسماعيل ” ، في لقائها ببرنامج ” سيدتي ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أنه من أبرز ما تحتاجه المرأة القائدة في سيارتها شراء السيراميك للحفاظ على السيارة من السوائل المسكوبة، كما إنها وضعت بالسيارة أدواتها التجميلية ” المكياج، العطر، والكريمات ” ، بالإضافة إلى صورها الشخصية بمراحلها العمرية المختلفة .


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