بالفيديو.. ” رواء إسماعيل ” توضح للنساء كيفية تدليل السيارة
قالت ” رواء إسماعيل ” طالبة مالكة لسيارة، اليوم الأحد، إنها تتعامل مع سيارتها مثل غرفتها، وتدللها وتقوم بشراء الإكسسوارات الخاصة بها.
وأضافت ” إسماعيل ” ، في لقائها ببرنامج ” سيدتي ” المذاع عبر فضائية ” روتانا خليجية ” ، أنه من أبرز ما تحتاجه المرأة القائدة في سيارتها شراء السيراميك للحفاظ على السيارة من السوائل المسكوبة، كما إنها وضعت بالسيارة أدواتها التجميلية ” المكياج، العطر، والكريمات ” ، بالإضافة إلى صورها الشخصية بمراحلها العمرية المختلفة .
هذا أبرز ما تحتاجه المرأة القائدة في سيارتها.. #رواء_إسماعيل تحكي كيف تدلل سيارتها#خليجية#برنامج_سيدتي pic.twitter.com/STl3m3RyIy
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) November 11, 2018
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