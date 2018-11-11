بالفيديو والصور.. الزعيم يكتسح الوحدة ويواصل التحليق بعيدًا

ماجد محمد:تصوير:سلطان منصور(صدى):

واصل نادي الهلال، سلسلة انتصاراته بالفوز على الوحدة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح سلمان الفرج الهدف الأول في المباراة، في الدقيقة 18، فيما سجّل إدواردو الهدف الثاني بعدها بـ10 دقائق فقط، وعزَّز سالم الدوسري التقدم بهدف في الوقت القاتل من الشوط الأول.

ارتفع رصيد الهلال إلى 27 نقطة في المركز الأول ليواصل التحليق بعيدًا في الصدارة، فيما تجمّد رصيد الوحدة عند عند 15 نقطة في المركز الخامس.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : سلمان الفرج في الدقيقة 18

الوحدة 0 : 1 الهلال #الوحدة_الهلال pic.twitter.com/F6b0rrQWFT — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 11, 2018

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب : ادواردو في الدقيقة 29

الوحدة 0 : 2 الهلال #الوحدة_الهلال pic.twitter.com/vWiArrKw1P — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 11, 2018