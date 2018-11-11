بالفيديو.. حارس الوحدة: الهلال داخل الملعب فريق أوروبي
صرَّح المصري محمد عواد، حارس نادي الوحدة، بأنه يلعب مباراة الهلال وكأنها أمام فريق أوروبي، قائًلا إن الهلال فريق كبير جدًا.
وقال في تصريحات تليفزيونية : ” أشعر أننا نلعب أمام فريق أوروبي لذلك الأخطاء كانت طبيعية اليوم ” .
يذكر أن الهلال قد فاز على الوحدة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أحمد ميدو: محمد عواد تعرض للظلم، وهو يستحق أن يكون الحارس الأول للمنتخب المصري.#الوحدة_الهلال#كأس_دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/UtGlCgVQ0f
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) November 11, 2018
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