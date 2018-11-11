بالفيديو.. حارس الوحدة: الهلال داخل الملعب فريق أوروبي

طلال الغامدي(صدى):

صرَّح المصري محمد عواد، حارس نادي الوحدة، بأنه يلعب مباراة الهلال وكأنها أمام فريق أوروبي، قائًلا إن الهلال فريق كبير جدًا.

وقال في تصريحات تليفزيونية : ” أشعر أننا نلعب أمام فريق أوروبي لذلك الأخطاء كانت طبيعية اليوم ” .

يذكر أن الهلال قد فاز على الوحدة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.