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بالفيديو.. حارس الوحدة: الهلال داخل الملعب فريق أوروبي

بالفيديو.. حارس الوحدة: الهلال داخل الملعب فريق أوروبي
طلال الغامدي(صدى):

صرَّح المصري محمد عواد، حارس نادي الوحدة، بأنه يلعب مباراة الهلال وكأنها أمام فريق أوروبي، قائًلا إن الهلال فريق كبير جدًا.
وقال في تصريحات تليفزيونية : ” أشعر أننا نلعب أمام فريق أوروبي لذلك الأخطاء كانت طبيعية اليوم ” .

يذكر أن الهلال قد فاز على الوحدة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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