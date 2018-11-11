بالفيديو.. شاهد عيان يروي التفاصيل: قتيل المطعم نطق الشهادة والإسعاف تأخر بالوصول

سعيد العجل(صدى):

روى شاهد عيان، اليوم الأحد، تفاصيل مقتل شابّ بأحد المطاعم بحي الشفا جنوب العاصمة الرياض، إثر تلقيه طعنة بسلاحٍ أبيض من شخص آخر.

وقال شاهد العيان : وجدت شجارٍ بين مواطِنين، بأحد المطاعم بحي الشفا، نتج عنه مقتل شاب بالثامنة عشرة من عمره، إثر تلقيه طعنة بسكين.

وأضاف : كلم القاتل الإسعاف، وقال لهم إنه طعن شخص فقالت الإسعاف إن هذه جريمة طعن كلم الشرطة، وعندما وصل الشاب المستشفي وتمتم ببعض الكلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ثم توفى.

ويذكر أنه تم القبض على الجاني البالغ من العمر (١٧ عاماً)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بقتله للمجني عليه بسبب خلافٍ نشأ بينهما على موقفٍ للسيارات، وجرى إيقافه تمهيداً لإحالة القضية لفرع النيابة العامة.