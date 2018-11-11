بالفيديو.. مذيعة شهيرة تثير الجدل بسبب كلفة إطلالتها الشهرية

خالد الظفيري(صدى):

أثارت الفاشينيستا والمذيعة الكويتية حصة اللوغاني الجدل بسبب ماتردّد أخيراً حول انفاقها ما يُقارب 40 آلاف دولار أميركي شهريا.

جاء ذلك بعد تأكيدهاّ خلال إحدى البرنامج التليفزيونية بأنها تصرف الكثير على أكسسواراتها وملابسها أسبوعياً وتحب أن تظهر دائماً في أفضل صورة لها.

وقالت” اللوغاني ” عبر حسابها على السناب شات أنّ قد تصرف الكثير على إطلالاتها ولكنّها لا تعلن ذلك، ولا تحبّ الحديث في مواضيع مشابهة، فهي أمور وشؤون شخصية وخاصة وليس لأحد الحق في أن يتدخل في ذلك، وبالتالي إجابتها على الموضوع كانت ردّاً على سؤال المذيعة فقط وليس من باب النرجسية أو التعالي.

وأكدت أنّ الأناقة واختيار الملابس المميزة هو جزء من شخصيتها ولكنّها لا تحب المفاخرة في مواضيع مشابهة فهذا ليس من شيمها وأصول تربيتها.