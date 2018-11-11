بعد دهسه فتاة.. توجيه بإيقاف القطار الترفيهي بكورنيش جازان

تركي السالم(صدى):

أصدر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، اليوم الأحد، توجيه بإيقاف قطار المستثمر في واجهة جازان البحرية للتأكد من وجود كافة وسائل السلامة في القطار واستيفاء المستثمر لكافة الشروط المبرمة في العقد.

وجاء ذلك ردًا على شكوى مواطن قال فيها: بالواجهة البحرية الشمالية بجازان هل من رادع!! حالات الدهس مستمرة بالكورنيش مع الافتقار لأبسط وسائل السلامة والحفاظ على ارواح المتنزهين.

وكانت فتاة تبلغ من العمر 26، تتنزه مع ذويها في الواجهة البحرية، وتعرضت للدهس من قِبل القطار؛ وهو ما تسبب لها بكسور عدة في الضلع، وكسر في الحوض.