صورة غريبة في غرفة النوم.. شابة تطلب الخلع بعد الزواج بـ6 أشهر

القاهرة(صدى):

رفعت شابة مصرية دعوى خلع ضد زوجها، بعد زواج استمر 6 أشهر فقط، مؤكدة أنها لم تتمكن من معرفته قبل أو بعد الزواج.

وأوضحت ” بسنت ” (28 عاما) في دعواها إنها لم تعرف ” طارق ” (31 عاما) قبل الزواج، فهي تزوجته في غضون شهر واحد، مضيفة أنها حاول معرفته خلال فترة الـ 6 أشهر لكنه لم يتحدث معها وكان دائم التهرب منها.

وتابعت في دعواها: ” ذات يوم دخلت لغرفة النوم ووجدته يقبل صورة لواحدة غريبة لا أعرفها وبمجرد شعوره بدخولي غضب علي بشدة، فانتظرت حتى نام وبحثت عن الصورة ووجدتها فتاة لم أعرفها ولم أشاهدها من قبل، فعندما استيقظ زوجي ووجدني، عنفني بشدة وسحب الصورة من يدي ” .

واختتمت: “طالبته بالطلاق لكنه رفض، لذلك ذهبت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده والتخلص منه ” .