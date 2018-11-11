إطلاق برنامج ” سقيا الماء ” ضمن برامج ” البركة الخيرية “

فيصل العنزي(صدى):

أطلقت جمعية البركة الخيرية بالدمام برنامج جديد يضاف لبرامج البركة هو ” برنامج سقي الماء ” . وقد أوضح المدير التنفيذي لجمعية البركة الخيرية أحمد بن يحيي الزهراني بقوله انطلاقا من قوله تعالى (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ) وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ” أفضل الصدقة سقي الماء ” ومن هذا المنطلق تم اطلاق برنامج ” سقي الماء ” وفكرة البرنامج تنقسم الى 3 أقسام . اولاً الأسر المعتمدة والمسجلة رسمياً لدى الجمعية بحيث تحصل كل أسرة على برادة ماء مع ثلاث ” دبات ” قوارير ماء القابلة للاستبدال ويتم اعادة التعبئة باستمرار .

ثانياً : يتم توزيع عبوات المياة على المساجد وعلى العمالة وفق خطة توزيع معتمدة من قبل ومعدة لذلك .

ثالثاً : يتم توزيع عبوات المياه على المساجد الخارجة عن الناطق العمراني بمدينة الدمام وضواحيها.

واكد الزهراني بأن هذا العمل يهدف أيضاً الى تقديم الماء البارد للمارة في حرارة الجو الشديدة وابتغاء الثواب من الله جل وعلا واستفادة العمالة الفقيرة التى تعمل في الحرارة من هذا البرنامج المبارك وكذلك فيه تحقيق صورة من صور التكافل المجتمعي.

وأضاف الزهراني بأن هذا البرنامج وضع له خطة متكاملة للتوزيع ومتابعة أدق التفاصيل مع شركينا في هذا البرنامج وكذلك سيكون هناك اجتماعات وحل جميع الاشكاليات التي قد تواجهنا .واشار الزهراني تم تخصيص رقم حساب في إحدى البنوك المحلية والمشاركة متاحة بأي مبلغ سواء عن طريق التبرع بالتحويلات المصرفية أو بالحضور إلى مقر الجمعية او فروعها للتبرع لهذا المشروع الخيري .داعياً رجال الأعمال وأهل الخير لدعم هذا العمل الخيري .