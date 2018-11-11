تغريدة غامضة لـ ” التجارة ” تثير الجدل.. والمغردين يتندرون: اللهم أبطل سحره
أثارت وزارة التجارة والاستثمار جدلا واسعا بين متابعي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعدما نشرت تغريدة غريبة وغير مفهومة.
وتضمنت التغريدة التي داعبت بها وزارة التجارة متابعيها: ” استبعاد للأمام غداً عندما الشمس الذي هما يبتعدون أقرب ” .
وانهالت التعليقات على التغريدة، حيث أبدى المتابعين تعجبهم، وراود البعض الحيرة لعدم قدرتهم على تفسير تلك الجملة، فيما ذهب أخرون للتندر بالتغريدة.
وعلق أحد المغردين قائلا: ” اللهم أبطل سحره ” ، فيما قال مغرد أخر : ” نفس وضعي إذا تحمست في النقاش ”
وتساءل مغرد: ” حساب وزارة التجارة من أمس وهو يخبص احد مستلمه من الأطفال ام مخترق؟ ”
وقال أخر: ” يبدو لي حملة توعوية عن العبارات المكتوبة على الملابس وبعضها غير مفهوم ” .
وطالب متابعي وزارة التجارة بحل لغز هذه التغريدة حيث بدا المشهد غامض للجميع.
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