تغريدة غامضة لـ ” التجارة ” تثير الجدل.. والمغردين يتندرون: اللهم أبطل سحره

نايف السالم(صدى):

أثارت وزارة التجارة والاستثمار جدلا واسعا بين متابعي حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعدما نشرت تغريدة غريبة وغير مفهومة.

وتضمنت التغريدة التي داعبت بها وزارة التجارة متابعيها: ” ‏استبعاد للأمام غداً عندما الشمس الذي هما يبتعدون أقرب ” .

وانهالت التعليقات على التغريدة، حيث أبدى المتابعين تعجبهم، وراود البعض الحيرة لعدم قدرتهم على تفسير تلك الجملة، فيما ذهب أخرون للتندر بالتغريدة.

وعلق أحد المغردين قائلا: ” اللهم أبطل سحره ” ، فيما قال مغرد أخر : ” نفس وضعي إذا تحمست في النقاش ”

وتساءل مغرد: ” حساب وزارة التجارة من أمس وهو يخبص احد مستلمه من الأطفال ام مخترق؟ ”

وقال أخر: ” يبدو لي حملة توعوية عن العبارات المكتوبة على الملابس وبعضها غير مفهوم ” .

وطالب متابعي وزارة التجارة بحل لغز هذه التغريدة حيث بدا المشهد غامض للجميع.