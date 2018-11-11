مواطن لوزارة النقل: استفيدي من الخزن الاسترتيجي لمياة الأمطار

سعيد العجل(صدى):

طالب المواطن نايف اليعيش، وزارة النقل والجهات الأخرى المعنية بالاستفادة من مياة الأمطار التى تشهدها العاصمة منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال ” اليعيش ” لصحيفة ” صدى ” ، إن عدم الاستفادة من الكميات الكبيرة لمياة الأمطار والتي تستخدم في بلدان من العالم في عده مجالات كالطاقة والكهرباء.

وأضاف، أن الجزر الوسطية بين الطرق السريعة المنتشرة حول جهات العاصمة الأربع يجب أن تكون اأول من يستهدف بحيث يتم إحداث ميل للطريق من الداخل لكي ينحسر الماء بالوسط ويتم وضع خزانات أرضية أو ما يقوم مقامها للاستفادة من المياه بعد ذلك في السقيا أو المشاريع التى تقوم بها الجهات من صيانة للطرق أو تمديد توصيلات أو ما شابه ذلك.

وأضاف اليعيش، أن مياة الانفاق كذلك يجب الاستفادة منها، مطلقا مسمى الخزن الاسترتيجي على هذه المياه.