” حساب المواطن ” يكشف أحقية ” زوجة المسيار ” في حصولها على دعم

عادل الحربي (صدى):

تفاعل برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، مع سؤال إحدى المتابعات، حول أحقيتها في الحصول على دعم من البرنامج: ” هل اللي تزوجت مسيار ينزل لها حساب المواطن في حسابها البنكي أو في حساب زوجها عشان أعرف أتفاهم معه؟ ”

وجاء رد خدمة العملاء: ” إن المتزوجة بإمكانها التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في حالات ” المهجورة، ومتزوجة من غير سعودي، وعائلة سجين، وعائلة فاقد الأهلية، وزوجة الغائب ” ، مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حالة لم تكن من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.