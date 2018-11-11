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” حساب المواطن ” يكشف أحقية ” زوجة المسيار ” في حصولها على دعم

” حساب المواطن ” يكشف أحقية ” زوجة المسيار ” في حصولها على دعم
عادل الحربي (صدى):

تفاعل برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، مع سؤال إحدى المتابعات، حول أحقيتها في الحصول على دعم من البرنامج: ” هل اللي تزوجت مسيار ينزل لها حساب المواطن في حسابها البنكي أو في حساب زوجها عشان أعرف أتفاهم معه؟ ”

وجاء رد خدمة العملاء: ” إن المتزوجة بإمكانها التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في حالات ” المهجورة، ومتزوجة من غير سعودي، وعائلة سجين، وعائلة فاقد الأهلية، وزوجة الغائب ” ، مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حالة لم تكن من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.


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