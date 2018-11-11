الحصيني: متوقع استمرار حالة ” غدق المطرية ” على هذه المناطق

الرياض(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن استمرار حالة غدق المطرية اليوم الأحد ونهار غداً الاثنين، على عدة مناطق.

وأضاف في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” متوقع استمرار حالة غدق المطرية اليوم الأحد ونهار غداً الاثنين بأمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد على جنوب مكة وشرق وجنوب المدينة والرياض والقصيم والصمان والشمالية والجوف وحائل والشرقية وعسير وجازان وتبوك والكويت ” .