السفير يتوج الفائزين ببطولة المملكة الختـامية للسهـام 2018م

محمد السعران(صدى):

اختتم الاتحـاد السعودي للسهام البطولات المحلية للموسم الرياضي 2018 اليوم الأحد عقب تتويج الفائزين ببطولة المملكة الختامية التي شارك فيهـا 66 رامياً من مختلف مناطق المملكة و احتضن منافسـاتها ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض على مدى 5 أيـام .

وتوج بندر بن محمد السفير رئيس الاتحاد السعودي للسهام و أعضاء مجلس الإدارة في الاتحـاد بحضور عادل عسيري مدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة الرياض و عبدالله الشهراني مدير الأداء الرياضي بالهيئة العامة للرياضة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الأربع فئات ” 10م , 18م , 30م , 18م هدف ثلاثي ” حيث حقق عمر السنيد الميدالية الذهبية في منافسات 10م وحل ثانياً عدي المالكي و ثالثاً يزن شحبر . وفي مسابقة 18م ” 15 سنة ” جاء محمود عزت في المركز الأول و حل هتان باوجية ثانياً و أنس عبدالجواد ثالثاً بينما انتزع محمود حلوة ذهبية مسابقة 30م “17 سنة” و جاءت الفضية من نصيب الرامي نواف منصور و البرونزية للرامي عبدالله الجبر فيما حقق فايز الحربي ذهبية الهدف الثلاثي ” 18م ” و حل هيثم صدقة ثانياً و علي الشمراني ثالثاً .

وكرم اتحاد السهام السعـودي المدربين ” فيصل الكحلاني , أحمد أمين , محمد حسن , محمد حمدي , مشعل العتيبي ” نظير جهودهم الكبيرة التي يقدمونها للرماة في المراكز المتعاونة مع الاتحاد .