السفير يتوج الفائزين ببطولة المملكة الختـامية للسهـام 2018م
اختتم الاتحـاد السعودي للسهام البطولات المحلية للموسم الرياضي 2018 اليوم الأحد عقب تتويج الفائزين ببطولة المملكة الختامية التي شارك فيهـا 66 رامياً من مختلف مناطق المملكة و احتضن منافسـاتها ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض على مدى 5 أيـام .
وتوج بندر بن محمد السفير رئيس الاتحاد السعودي للسهام و أعضاء مجلس الإدارة في الاتحـاد بحضور عادل عسيري مدير مكتب هيئة الرياضة بمنطقة الرياض و عبدالله الشهراني مدير الأداء الرياضي بالهيئة العامة للرياضة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الأربع فئات ” 10م , 18م , 30م , 18م هدف ثلاثي ” حيث حقق عمر السنيد الميدالية الذهبية في منافسات 10م وحل ثانياً عدي المالكي و ثالثاً يزن شحبر . وفي مسابقة 18م ” 15 سنة ” جاء محمود عزت في المركز الأول و حل هتان باوجية ثانياً و أنس عبدالجواد ثالثاً بينما انتزع محمود حلوة ذهبية مسابقة 30م “17 سنة” و جاءت الفضية من نصيب الرامي نواف منصور و البرونزية للرامي عبدالله الجبر فيما حقق فايز الحربي ذهبية الهدف الثلاثي ” 18م ” و حل هيثم صدقة ثانياً و علي الشمراني ثالثاً .
وكرم اتحاد السهام السعـودي المدربين ” فيصل الكحلاني , أحمد أمين , محمد حسن , محمد حمدي , مشعل العتيبي ” نظير جهودهم الكبيرة التي يقدمونها للرماة في المراكز المتعاونة مع الاتحاد .
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