بالصور.. مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينفذ حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

نايف السالم(صدى):

حرصاً من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة على المساهمة في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع وتزامناً مع اقتراب دخول فصل الشتاء نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بالقسم النسائي وبالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الصحية بالعاصمة المقدسه ممثله بالمركز الصحي بالجموم حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية يوم الاحد 3 ربيع اول 1440هـ

وذلك بهدف تثقيف المجتمع على أحدث المعلومات حول تطعيم الأنفلونزا وفعاليته في تقليل مخاطر المضاعفات الخطيرة بسبب الإصابة بالفيروس والتي شملت عضوات النادي الاجتماعي النسائي وموظفات المركز .