المنتخب المصري يعلن إلغاء مباراته الودية مع الإمارات

ماجد محمد(صدى):

كشف مدير المنتخب المصري ” إيهاب لهيطة ” ، اليوم الأحد، عن إلغاء المباراة الودية بين ” مصر والإمارات ” ، والتي كان مقررًا لها 20 نوفمبر الجاري.

وقال ” لهيطة ” في تصريحات صحفية، إن الساعات الماضية شهدت عدم اتفاق شركة ” بريزنتيشن ” راعي اتحاد الكرة مع الاتحاد الإماراتي، حول الحقوق الخاصة بالمباراة الودية.

وأضاف ” لهيطة ” ، أن الإمارات إشترطت حضور منتخب مصر بكامل نجومه، إلا أن اللاعبين المحترفين يرفضون لعب اللقاء تجنبًا إرهاقهم، ما أدى إلى إلغاء المباراة الودية.

وأوضح ” المدير المنتخب المصري ” ، أنه أيضًا من الصعب مشاركة لاعبي الأهلي في المباراة لارتباطهم بمواجهة الوصل الإماراتي يوم 22 نوفمبر الجاري في إياب دور الـ16 للبطولة العربية ” .

وكشف ” لهيطة ” ، أنه لن يخوض منتخب مصر أي مواجهات حتى مواجهة النيجر في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا في مارس المقبل.

والجدير بالذكر أنه المواجهة اكانت ستعقد في الإمارات احتفالًا بمرور 100 عام على مولد مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل النهيان.