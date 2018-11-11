الأرصاد: استمرار التقلبات الجوية على مناطق المملكة طوال الأسبوع

جدة(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، في تقرير لها اليوم ، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة , مصحوبة بنشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار , وزخات من البرد , تشمل معظم مناطق المملكة , تبدأ من يوم غد الاثنين إلى يوم الجمعة القادم – بمشيئة الله – تعالى .

وبيّن التقرير وبحسب التوقعات , هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض, والخرج , وعفيف , والدوادمي , والقويعية , والمجمعة , والزلفي , وشقراء , وحوطة بني تميم, والأجزاء المجاورة, وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم, تشمل عنيزة , وبريدة , والرس , والبكيرية , والمذنب , والأجزاء المجاورة.

وشملت توقعات الهيئة , هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على حائل, بقعاء, الحائط, الغزالة, والأجزاء المجاورة، وعلى المنطقة الشرقية تشمل الدمام, الظهران, الأحساء, الخبر, حفر الباطن, القيصومة, الخفجي, النعيرية, والأجزاء المجاورة , وكذا هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الحدود الشمالية تشمل عرعر, رفحاء, طريف, والأجزاء المجاورة, وعلى منطقة الجوف, تشمل سكاكا, دومة الجندل, القريات, طبرجل, والأجزاء المجاورة.

ورصدت التوقعات هطول أمطار متوسطة تبدأ من يوم غد الاثنين إلى الخميس القادم على منطقة مكة المكرمة , تشمل , مكة المكرمة , الطائف , ميسان , الكامل, رنية , تربة ,خليص, أضم , المويه, نمرة والأجزاء المجاورة، تصل إلى غزيرة يومي الأربعاء والخميس القادم , وتكون متوسطة إلى غزيرة على رابغ ، ثول , جدة , الشعيبة ,الليث , القنفذة والأجزاء المجاورة يومي الأربعاء والخميس القادم .

وأشارت توقعات الهيئة إلى هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، تشمل الباحة , بلجرشي, المندق, المخواة, قلوة, والأجزاء المجاورة, تصل إلى غزيرة يومي الأربعاء والخميس وأمطار متوسطة على منطقة عسير تشمل , أبها, خميس مشيط, محايل, بيشة, النماص, المجاردة, والأجزاء المجاورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية, البرك, عمق, تصل إلى غزيرة يومي الأربعاء والخميس , وهطول أمطار متوسطة على منطقة جيزان تشمل , فيفاء, العارضة, الخوبة, هروب, صبيا, صامطة, بيش, الطوال, الدرب , والأجزاء المجاورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لمنطقة جيزان تصل إلى غزيرة يومي الأربعاء والخميس القادم .

كما رصد التقرير توقعات هطول أمطار متوسطة تبدأ من الثلاثاء إلى الخميس على منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة, مهد الذهب, الحناكية, السويرقية الأكحل , وادي الفرع اليتمة ينبع , كما توقعت الأرصاد هطول أمطار متوسطة على منطقة تبوك,تشمل تبوك , تيماء, الوجه, أملج, ضبا, حالة عمار, والأجزاء المجاورة .

ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة , الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية ، والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ، ووسائل التواصل الاجتماعي .