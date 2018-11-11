بعد 30 عاما محكمة الليث تنتصر لمتوفية ادعى أبناء زوجها أنها أمة.. وهذا ما قررته

نايف السالم(صدى):

قضت محكمة الليث إبطال صكيْ حصر ورثة يعود عمرهما لقرابة ثلاثين عام، بعد أن ترافعت وطالبت ابنة إحدى السيدات المتوفيات قبل ثمان سنوات، بإعادة النظر في صكوك الورثة وحرمان والدتها من تركة زوجها بحجة أنها ” أمَة ” وليست زوجة حرّة.

وتفصيلا؛ باشرت المحكمة بالليث في القضية من جديد، واتضح بعد عدة جلسات أن المرأة المحرومة من الميراث ليست أمَة، كما ادّعى أبناء وبنات ضرّتها، الأمر الذي حرمها من التركة ودخول القسمة طيلة حياتها قبل أن تفارق الحياة عام 1433.

وكان زوج السيدة قد توفى عام 1412، وهو ما دعا ابنتها إلى تقديم شكوى من جديد حازت قبول ومتابعة من المحكمة، وإعادة النظر في القضية وفي صكي حصر الورثة الصادرين عامي 1412 – 1417هـ، مستندة على خطاب من الأحوال المدينة يؤكد أن المرأة كانت زوجة وليست أمَة، وبشهادة الشهود، وبذلك تم تهميش صكي حصر الورثة القديمين، تمهيداً لإعادة تنظيم صك جديد، يحق فيه لبنت المتوفاة المطالبة بنصيب والدتها، بعد كل هذه السنوات.