عصابة نسائية تستدرج رجلًا وتهتك عرضه وتصوره

أبو ظبي(صدى):

استدرجت عصابة نسائية، رجلًا من جنسية أفريقية، إلى داخل شقة في دبي وقمن بالاعتداء عليه وهتك عرضه وتصويره وسرقة مبلغ 4500 درهمًا منه.

وتفصيلًا، أفاد المجني عليه والبالغ 24 عامًا من العمر بأنه عثر على بطاقة تعريفية لمركز مساج، وتواصل عبر تطبيق واتس اب مع الرقم المسجل على البطاقة، وذهب إلى مقر المركز.

وأشار إلى أنه فوجئ عند دخوله بـ5 نساء بملامح أفريقية، هاجمنه مباشرة وقمن بشل حركته وتجريده من ملابسه ثم تصويره، وسرقة مبلغ 4500 درهماً كانت في جيب بنطالقه ثم قمن بتهديده بنشر الصور إذا فكر في إبلاغ الشرطة.

وأكد أنه أبلغ الشرطة فور خروجه من البناية، وتم استدعائه لاحقاً للتعرف على المتهمات في طابور تشخيص، وتعرّف على 3 منهن.

وأحالت النيابة العامة في دبي، إلى محكمة الجنايات النساء وهن من جنسية دولة أفريقية و تتراوح أعمارهن بين 28 إلى 33 عاماً.