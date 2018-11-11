الوزير الجبير يلتقي المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا

الرياض(صدى):

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، المبعوث الخاص لدولة رئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين، والمستجدات الاقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ.