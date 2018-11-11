بالفيديو والصور.. كيا تيلورايد 2020 تتباهى بقدراتها على الطرق الوعرة

واشنطن(صدى):

خلال معرض سيما 2018 للسيارات المعدلة والاختبارية، قامت كيا باستعراض SUV تيلورايد 2020 الجديدة كلياً كي توفرها للتجربة على مختلف أنواع الطرق والعقبات.

ظهرت تيلورايد لأول مرة على هيئة نموذج اختباري في معرض ديترويت للسيارات 2016، قبل أن تظهر بهيئتها الإنتاجية للمرة الأولى خلال خريف هذا العام بأسبوع نيويورك للموضة، ورغم أنها حصلت على خطوط أكثر إنحناءً وانسيابية مقارنة بالنموذج السابق، إلا أنها حافظت على شكلها الهجومي المناسب للطرق الوعرة.

لم تفصح كيا عن المواصفات بعد، إلا أنها أكدت على قدوم تيلورايد 2020 مع وهيكل أطول وأعرض من أكبر من طراز سورينتو ذات السبعة مقاعد الذي يُعد حالياً أكبر SUV لدى الشركة، ما يترتب عليه توفير الموديل الجديد كلياً لثمانية مقاعد ومزيد من مساحة الداخلية.

من المتوقع أن تستند تيلورايد 2020 على منصة K900، ما يعني استخدامها محركها تيربو مزدوج سعة 3.3 لتر بحجم 6 سلندر وقوة 365 حصان مع 510 نيوتن.متر من عزم الدوران، على أن يكون ناقل الحركة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات، مع نظام دفع رباعي وتقنية توزيع عزم الدوران لكل عجلة على حدة حسب ما تتطلبه الظروف، الأمر الذي يعمل على تقديم تجربة ركوب مريحة حتى أثناء مجابهة مختلف الطرق الوعرة.

هذا ومن المنتظر أن تصل كيا تيلورايد 2020 إلى الوكالات مطلع العام المقبل، حيث نتوقع أن يتم الكشف عنها رسمياً خلال معرض ديترويت للسيارات بمنتصف يناير 2019.