الكويت.. ضبط سعودي وآسيوي قبل تهريبهم سجائر ومخدرات إلى المملكة

خالد الظفيري(صدى):

ضبط رجال الجمارك الكويتية، سعود حاول تهريب 141 ” كروز ” سجائر إلى المملكة عبر منفذ النويصيب، مستغلًا حالة الطقس غير المستقرة.

وتفصيلاً، فقد حاول سعودي أن يهرّب 141 ” كروزًا ” إلى المملكة لبيعها بأسعار عالية معتقدًا أن سيارته لن تخضع إلى التفتيش لشدة هطول الأمطار، إلا أن رجال الجمارك تمكنت من ضبطه وجرت مصادرة السجائر المهربة، وإحالة المركبة للحجز في إدارة الجمرك البري.

كما تم ضبط وافدًا أسيويًا آخر، حاول تهريب ورق نبات ” البان ” ، وهو مصنف كنوع من أنواع المخدرات ومدرج في جداول الممنوعات، إلى المملكة عبر الجمرك ذاته.

وصادر رجال المضبوطات والتحفُّظ على السائق وإحالة المركبة الخاصة بالمهرب والمضبوطات إلى إدارة الجمرك البري؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك وفقًا لصحيفة ” الرأي ” الكويتية.