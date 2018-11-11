بالفيديو.. صواعق البحرين تثير الذعر بين المواطنين

المنامة(صدى):

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق حدوث صاعقة مخيفة ضربت ” البحرين ” صباح اليوم، ما أثر الفزع في قلوب المواطنين.

وأظهر ” فيديو ” ، صوره أحد المواطنين حالة الهلع والصراخ التي إنتابت البعض أثناء حدوث الصاعقة، هذا ومن جانبها أعلنت إدارة الإرصاد الجوية، بأن الطقس في مملكة البحرين اليوم، غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، وحذرت إدارة الارصاد الجوية من أمطار رغدية وهبات شديدة السرعة، لذلك يرجى من المواطنين أخذ الحيطة والحذر.