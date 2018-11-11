خطوات إلغاء حالة نشاطك على ” إنستجرام “

عادل الحربي(صدى):

يريد الكثيرون أن لا يعلم أحد حالة نشاطهم على ” إنستجرام ” ، من خلال النقطة الخضراء اللون التي توجد بجوار أسماء الأصدقاء المتصلين بالإنترنت، كما يرغبون في تصفح الصور دون إعلام المتابعين أنهم موجودين، إليك طريقة إلغاء حالة نشاطك على ” إنستجرام . ”

يمكنك معرفة آخر وقت لنشاط الأشخاص الذين يتابعونك أو يجرون محادثات خاصة معك من خلال عدة طرق:

• سترى نقطة خضراء اللون بجوار اسم المستخدم وصورته في صندوق البريد الوارد المباشر Direct inbox، وأي مكان آخر على إنستجرام.

• في صندوق بريد الوارد سترى آخر حالة نشاط له.

ويمكنك التحكم في حالة نشاطك من خلال الإعدادات:

نظرًا لأن تطبيق إنستجرام أحد التطبيقات الشائعة لنظامي التشغيل آي أو إس iOS وأندرويد Android، فإن الخطوات ستكون واحدة لكلاهما:

• انتقل إلى حسابك على إنستغرام

• توجه لفتح قائمة الإعدادات Settings، وللوصول لهذه القائمة اضغط على رمز الترس (بالنسبة لمستخدمي نظام آي أو إس iOS) أو أيقونة الثلاث نقاط الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى (بالنسبة لمستخدمي نظام أندرويد (.Android

• مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم الحماية والخصوصية Privacy and Security

• اختر قائمة حالة النشاط Activity Status

• يمكنك إلغاء تفعيل خاصية إظهار النشاط عن طريق زر التبديل الموجود بجوار خيار Show Activity Status ليصبح لونه رماديًا.